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"Ураном" со "Смерча": первый запуск российской крылатой ракеты

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© РИА Новости/Аврора .

Российское оборонное ведомство опубликовало видео первого запуска крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море.

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" впервые выпустил крылатую ракету "Уран", которая поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров.

МКР "Смерч" сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

МКР, кроме "Урана", оснащен новым артиллерийским орудием: новой корабельной 76-миллиметровой пушкой АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артустановкой АК-630.

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