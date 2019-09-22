Шойгу: вера США в свое силовое превосходство - главная угроза России

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец", что вера США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги является главной угрозой России и другим странам.

"Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", - сказал Шойгу.

По мнению главы военного ведомства России, при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по его словам, в последнее время на первый план вышли вопросы обеспечения информационной безопасности.

Однако министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.

"Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что Россия успешно противостоит США.

"Противостоит благодаря нашей науке, нашей промышленности, нашим новым разработкам. А кроме этого, мы не пытаемся соперничать с ними на всех фронтах. Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170", - сказал министр, отметив, что затраты США только на операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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