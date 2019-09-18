"Недостижимая дальность": в России рассказали о новой ракете

Президент России Владимир Путин ранее поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Дальность полета российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".

Такое заявление Обносов сделал, отвечая на вопрос о том, что Москва сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров. По мнению Обносова, если ракета Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских конструкторов есть возможности для усовершенствования тактико-технических характеристик ракеты, однако существуют определенные ограничения.

"Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", — сказал он.

Обносов также напомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, но безопасность страны в любом случае будет обеспечена.

"Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", — заключил глава корпорации.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

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