"Недостижимая дальность": в России рассказали о новой ракете

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Дальность полета российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".
Такое заявление Обносов сделал, отвечая на вопрос о том, что Москва сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров. По мнению Обносова, если ракета Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских конструкторов есть возможности для усовершенствования тактико-технических характеристик ракеты, однако существуют определенные ограничения.
"Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", — сказал он.
Обносов также напомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, но безопасность страны в любом случае будет обеспечена.
"Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", — заключил глава корпорации.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Читайте также:
- Симметричный ответ: Путин поручил проработать ответные меры на ракетные испытания США
- Шойгу: ситуация на западных границах России остается напряженной
- Путин: Россия будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из ДРСМД