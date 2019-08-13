Новый рекорд суточного трафика зафиксирован на Крымском мосту

Отмечается, что в целом с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) по нему уже проехали 6,5 миллиона машин.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд интенсивности движения: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч автомобилей, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) - 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки", - сказано в сообщении.

Кроме того, в инфоцентре обратили внимание на то, что с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 миллиона машин. Поток традиционно вырос в августе в пик сезона отпусков. Жители материковой России едут отдыхать на полуостров. В свою очередь автотуристы из Крыма направляются в приморские города Краснодарского края.

"В августе ежесуточно Керченский пролив по мосту пересекают около 30 тысяч автомобилей. Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7%. Четвертого августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2 тысячи автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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