Последний полет: корабль "Союз" успешно причалил к МКС

Космический корабль "Союз МС-15" привез на Международную космическую станцию очередной экипаж и первого космонавта из ОАЭ, передает РИА Новости.
Сближение корабля "Союз МС-15" со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" прошло в автоматическом режиме.
Сейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
25 сентября с Байконура осуществлен последний в истории пуск ракеты "Союз-ФГ". Ракета вывела на орбиту корабль "Союз МС-15". В нем полетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней, а 3 октября вернуться на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
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