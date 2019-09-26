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Последний полет: корабль "Союз" успешно причалил к МКС

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© Видео Ruptly

Последняя в истории ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" успешно стартовала с космодрома Байконур в среду 25 сентября.

Космический корабль "Союз МС-15" привез на Международную космическую станцию очередной экипаж и первого космонавта из ОАЭ, передает РИА Новости.

Сближение корабля "Союз МС-15" со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" прошло в автоматическом режиме.

Сейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

© Видео RUPTLY
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25 сентября с Байконура осуществлен последний в истории пуск ракеты "Союз-ФГ". Ракета вывела на орбиту корабль "Союз МС-15". В нем полетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней, а 3 октября вернуться на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.

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Теги:
Россия, Байконур (космодром), Международная космическая станция


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