Ни шага без русофобии: о чем говорили президенты Латвии и Литвы на Генассамблее ООН

Президенты Латвии и Литвы превратили Генеральную ассамблею ООН в площадку для своих русофобских идей.

Хотя главными темами 74-й сессии были изменения климата и устойчивое экономическое развитие, лидеры балтийских государств не упустили возможность в очередной раз раскритиковать Россию.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своей речи в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает дестабилизировать соседние страны, а Литва будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии.

Он также раскритиковал некоторых политических лидеров, которые высказываются "о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока".

Только вот о нарушениях прав русскоязычного населения в своих странах упомянуть они почему-то забыли. Подробности - в нашем видео.

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