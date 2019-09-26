Ни шага без русофобии: о чем говорили президенты Латвии и Литвы на Генассамблее ООН

Хотя главными темами 74-й сессии были изменения климата и устойчивое экономическое развитие, лидеры балтийских государств не упустили возможность в очередной раз раскритиковать Россию.
Президент Литвы Гитанас Науседа в своей речи в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает дестабилизировать соседние страны, а Литва будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии.
Он также раскритиковал некоторых политических лидеров, которые высказываются "о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока".
Только вот о нарушениях прав русскоязычного населения в своих странах упомянуть они почему-то забыли. Подробности - в нашем видео.
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