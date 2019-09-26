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Ни шага без русофобии: о чем говорили президенты Латвии и Литвы на Генассамблее ООН

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© Видео Sputnik/RUPTLY/AP

Президенты Латвии и Литвы превратили Генеральную ассамблею ООН в площадку для своих русофобских идей.

Хотя главными темами 74-й сессии были изменения климата и устойчивое экономическое развитие, лидеры балтийских государств не упустили возможность в очередной раз раскритиковать Россию.

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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Президент Литвы Гитанас Науседа в своей речи в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает дестабилизировать соседние страны, а Литва будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии.

Он также раскритиковал некоторых политических лидеров, которые высказываются "о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока".

Только вот о нарушениях прав русскоязычного населения в своих странах упомянуть они почему-то забыли. Подробности - в нашем видео.

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Теги:
русофобия, ООН, Латвия, Литва


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