Гигант на орбите у "карлика": парадоксальная планета найдена там, где ее не должно быть

Астрономов поставило в тупик соотношение масс между газовым гигантом GJ 3512 b и звездой, вокруг которой он вращается. Вес GJ 3512 b достигает половины массы Юпитера — самой тяжелой планеты Солнечной системы. При этом его звезда аж в восемь раз легче Солнца.
По словам астрономов, при наблюдении за красным карликом они ожидали увидеть планету, напоминающую Землю, но никак не гиганта в половину Юпитера.
Подробнее о космическом открытии — в видеоролике RT.
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