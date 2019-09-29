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Гигант на орбите у "карлика": парадоксальная планета найдена там, где ее не должно быть

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© Видео RT

В тридцати световых годах от Земли астрономы нашли газового гиганта GJ 3512 b там, где, согласно распространенной теории образования планет, его не может быть.

Астрономов поставило в тупик соотношение масс между газовым гигантом GJ 3512 b и звездой, вокруг которой он вращается. Вес GJ 3512 b достигает половины массы Юпитера — самой тяжелой планеты Солнечной системы. При этом его звезда аж в восемь раз легче Солнца.

По словам астрономов, при наблюдении за красным карликом они ожидали увидеть планету, напоминающую Землю, но никак не гиганта в половину Юпитера.

Подробнее о космическом открытии — в видеоролике RT.

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