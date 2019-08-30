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Стромболи взорвался: новое извержение вулкана в Италии

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© REUTERS / Antonio Parrinello
Извержение вулкана Стромболи в Италии.

Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море недалеко от Сицилии.

в четверг 29 августа жители острова Стромболи в Тирренском море недалеко от Сицилии услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После этого с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые также сопровождались выбросом вулканического материала.

На западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. По данным сотрудников службы ГО, ситуация на острове находится под контролем.

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