Реактивная "буря": кадры стрельб из системы залпового огня "Торнадо-Г"

Учебные стрельбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" проходили как в горной местности, так и на равнине, пишет RT.
По позициям условного противника было выполнено более 400 пусков. При этом объекты находились на расстоянии до 10 километров от места дислокации РСЗО.
"Торнадо-Г" может выпустить сорок 122-миллиметровых неуправляемых снарядов на расстояние до сорока километров. Продолжительность залпа — двадцать секунд. Российские артиллеристы уже успели обкатать "Торнадо-Г" в Сирии. По результатам испытаний решено усилить броню и минозащищенность, а также увеличить грузоподъемность шасси и мощность двигателя.
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