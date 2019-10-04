Реактивная "буря": кадры стрельб из системы залпового огня "Торнадо-Г"

Военнослужащие Каспийской флотилии впервые провели стрельбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" на полигоне в Дагестане.

Учебные стрельбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" проходили как в горной местности, так и на равнине, пишет RT. © Видео RUPTLY "Ураган" обрушился на "противника": в Челябинске испытали систему залпового огня

По позициям условного противника было выполнено более 400 пусков. При этом объекты находились на расстоянии до 10 километров от места дислокации РСЗО.

"Торнадо-Г" может выпустить сорок 122-миллиметровых неуправляемых снарядов на расстояние до сорока километров. Продолжительность залпа — двадцать секунд. Российские артиллеристы уже успели обкатать "Торнадо-Г" в Сирии. По результатам испытаний решено усилить броню и минозащищенность, а также увеличить грузоподъемность шасси и мощность двигателя.

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