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По имени "национальный праздник": в Гуанчжоу родился детеныш панды

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© YouTube/РИА Новости

В сафари-парке "Чимелонг" на юге Китая накануне главного праздника - 70-летия образования Китая - на свет появился детеныш панды, которого назвали Гоцин, "национальный праздник".

Мать маленькой панды, Мэйцин, родила малыша 30 сентября в  канун 70-летия Китайской Народной Республики. Именно поэтому детеныша назвали таким звучным и достойным именем Гоцин, которое переводится как "национальный праздник".

Мэйцин не расставалась с маленьким Гоцином, сейчас его уже удалось забрать у большой панды, чтобы осмотреть, измерить и взвесить.

Сотрудники зоопарка не беспокоятся за малыша, поскольку мама Мэйцин имеет богатый опыт. В 2013 году она родила Лонглонг — первую панду, появившуюся в юго-восточной части Китая, а затем в 2016 году произвела на свет двойню — Цинцин и Айай.

Большая панда - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной черно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.

Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.

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