Миссию выполнил: робот "Федор" больше не полетит в космос

Робот "Федор" будет заменен более новым устройством, проектирование которого уже началось.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Российский антропоморфный робот "Федор" выполнил свою миссию на Международной космической станции и больше не полетит в космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

У "Федора" есть ноги, которые в открытом космосе не нужны, пояснил Дудуров.

Для выхода в открытый космос Россия отправит на орбиту нового андроида, его разработка уже началась. Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.

Читайте также: