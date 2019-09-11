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Миссию выполнил: робот "Федор" больше не полетит в космос

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Робот "Федор" будет заменен более новым устройством, проектирование которого уже началось.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Российский антропоморфный робот "Федор" выполнил свою миссию на Международной космической станции и больше не полетит в космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

© Видео @FEDOR37516789
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У "Федора" есть ноги, которые в открытом космосе не нужны, пояснил Дудуров.

Для выхода в открытый космос Россия отправит на орбиту нового андроида, его разработка уже началась. Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.

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Теги:
Международная космическая станция, роботы


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