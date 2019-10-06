Очень похож: в России создали робота Шварценеггера

Робот полностью имитирует внешность своего "прототипа". Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор.

Российские конструкторы создали робота в виде Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор". Он может поддержать беседу на семи языках, интегрироваться в систему "Умный дом", управлять светом и бытовой техникой.

"Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

В сентябре 2019 года компания-резидент фонда "Сколково" "Промобот" запустила серийное производство роботов-двойников. Они предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, помогают людям с навигацией, отвечают на вопросы, транслируют промоматериалы и запоминают каждого, с кем приходилось общаться. Робот способен беспрерывно функционировать на протяжении восьми часов. Когда у него кончается заряд, то он самостоятельно направляется к источнику энергии.

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