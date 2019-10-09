Сбросили с неба на "противника": десантирование морских пехотинцев на Камчатке

Морпехи Тихоокеанского флота захватили и удерживали аэродром условного противника, обороняя объект до подхода основных сил.
На этом этапе учения было задействовано около 1,7 тысячи морпехов, свыше 200 единиц боевой и специальной техники и пять транспортных самолетов морской авиации ТОФ.
Особенностями этапа учения стало ведение боевых действий с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов для проведения разведки и осуществления наступательных действий, десантирование на незнакомую площадку и действия в незнакомых условиях.
Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6000 метров.
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