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Сбросили с неба на "противника": десантирование морских пехотинцев на Камчатке

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© Foto/ Youtube/RT на русском

В рамках бригадного тактического учения морские пехотинцы Тихоокеанского флота десантировали из самолетов Ан-26 на Камчатке.

Морпехи Тихоокеанского флота захватили и удерживали аэродром условного противника, обороняя объект до подхода основных сил.

На этом этапе учения было задействовано около 1,7 тысячи морпехов, свыше 200 единиц боевой и специальной техники и пять транспортных самолетов морской авиации ТОФ.

Особенностями этапа учения стало ведение боевых действий с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов для проведения разведки и осуществления наступательных действий, десантирование на незнакомую площадку и действия в незнакомых условиях.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6000 метров.

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