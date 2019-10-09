О подарках и планах на пятилетку: Хаджимба дал первое блиц-интервью после инаугурации

Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Абхазии в среду 9 октября. Церемония инаугурации прошла в Большом зале заседания Кабинета министров республики.

Избранный президент Рауль Хаджимба принес присягу в качестве главы государства.

После произнесения клятвы спикер Парламента Валерий Кварчия вручил Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".

Уже действующий президент республики выступил с речью, а приглашенные на церемонию гости поздравили его со вступлением в должность.

После завершения церемонии инаугурации журналисты задали вопросы Раулю Хаджимба.

Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии 25 лет назад.

26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был выбран Владислав Ардзинба.

Президент принес присягу на Конституции. Ему вручили гербовые печати, а также флаг Республики Абхазия.

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