Аварийная посадка военного Ан-12 в Екатеринбурге: кадры с места происшествия

На кадрах видно, как самолет "лежит на брюхе" на взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел в четверг утром. По предварительным данным, причиной стал невыход шасси. При приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось потушить. Отмечается, что пострадавших нет.
В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно прекращены взлетно-посадочные операции.
По данным пресс-службы екатеринбургского авиаузла, 1 октября прошла плановая тренировка службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и службы наземного обслуживания.
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