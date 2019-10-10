Аварийная посадка военного Ан-12 в Екатеринбурге: кадры с места происшествия

Военно-транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в четверг 10 октября. На его борту было 20 человек, никто не пострадал.

На кадрах видно, как самолет "лежит на брюхе" на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел в четверг утром. По предварительным данным, причиной стал невыход шасси. При приземлении воздушное судно загорелось, но огонь удалось потушить. Отмечается, что пострадавших нет.

В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно прекращены взлетно-посадочные операции.

По данным пресс-службы екатеринбургского авиаузла, 1 октября прошла плановая тренировка службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и службы наземного обслуживания.

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