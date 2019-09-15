За секунду до: мужчина чудом увернулся от падающего самолета

В аэропорту американского города Бока-Ратона в штате Флорида, мужчина чудом увернулся от падающего самолета.

В среду 11 сентября во Флориде легкомоторный самолет Piper PA-28 совершил жесткую посадку из-за неполадки на борту. Пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета. В это время сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара, мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.

При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора. Как сообщает РИА Новости, находившиеся на борту легкомоторного аппарата два человека выжили.

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