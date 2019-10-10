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Взять живыми: российский спецназ ликвидировал бандитскую ячейку

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© Видео RT

Около 300 спецназовцев Центрального военного округа России приняли участие в учебной спецоперации по ликвидации условной диверсионной группировки.

Подразделения совершили одновременный налет на несколько построек, где находились условные вооруженные бандиты, и взяли живыми их главарей. В ходе тренировок применялись бронеавтомобили "Тигр-М СпН".

"Тигр-М СпН" - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль. Производится он на Арзамасском машиностроительном заводе с двигателями ЯМЗ-5347-10 (Россия), Cummins B-205.

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