Взять живыми: российский спецназ ликвидировал бандитскую ячейку

Подразделения совершили одновременный налет на несколько построек, где находились условные вооруженные бандиты, и взяли живыми их главарей. В ходе тренировок применялись бронеавтомобили "Тигр-М СпН".
"Тигр-М СпН" - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль. Производится он на Арзамасском машиностроительном заводе с двигателями ЯМЗ-5347-10 (Россия), Cummins B-205.
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