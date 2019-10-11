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Трамп угрожает, Армения беспокоится: как мир реагирует на операцию Турции в Сирии

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© Видео Sputnik

Новости о военной операции Турции на северо-востоке Сирии не сходят с первых полос мировых изданий.

Анкара ударила по позициям курдских ополченцев, которых считает террористами, чтобы создать зону безопасности в приграничных районах.

Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Эрдоган назвал три цели операции — обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать", — по оценкам президента, таковых насчитывается 3-4 миллиона.

Президент Турции также заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров в глубь Сирии.

Военная операция Анкары вызвала критику со стороны ряда соседних стран, а также ЕС.

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Теги:
курды, США, ЕС, Армения, Россия, Сирия, Турция


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