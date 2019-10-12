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Из подводного положения: кадры пусков крылатых ракет "Калибр" в Черном море

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Министерство обороны России опубликовало видео пусков российских крылатых ракет "Калибр" с подлодки "Колпино" в Черном море.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино" провела стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.

Отмечается, что экипаж выполнил стрельбу по береговой и морским целям в полигонах боевой подготовки. Ракеты успешно поразили цели, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Было задействовано около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты. Пуски ракеты осуществлялась прямо из-под воды. Они поразили наземные и подводные цели.

Плановые стрельбы осуществлялись для совершенствования навыков экипажа.

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Теги:
Министерство обороны РФ, Черное море, Россия


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