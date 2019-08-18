Последние испытания: в море вышла новейшая российская подлодка

Новейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" покинула причал "Адмиралтейских верфей" в Санкт-Петербурге и направилась в акваторию Балтийского моря для проведения ходовых испытаний.

"Петропавловск-Камчатский", первая вышедшая в море подлодка, в серии из шести подлодок проекта "Варшавянка" для Тихоокеанского флота.

Эти субмарины относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

"Петропавловск-Камчатский" способен обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может засечь противник.

В НАТО подлодку прозвали "черной дырой" из-за сложности ее обнаружения.

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