Мячик для "котят": львы барнаульского зоопарка играют в футбол

Футбольный мяч стал подарком для львов барнаульского зоопарка "Лесная сказка".

Сначала к мячу подбежала мама-львица Ая. Она решила изучить подарок, потом необычным объектом заинтересовался ее супруг – лев Алтай. Хищница уступила игрушку ему. Алтай убедился, что мяч безопасен и ушел по своим делам, отдав его на развлечение остальным обитателям вольера. К мячу снова приблизилась Ая, прибежали и ее малыши.

Сначала мяч прошел проверку главы семьи — льва по кличке Алтай. Тот, убедившись в безопасности подарка,

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