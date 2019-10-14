"Спасибо, парни!": в Останкино поздравили российских футболистов

Сборную России по футболу поздравляют с досрочным выходом на чемпионат Европы-2020. В честь спортсменов в Москве тематически подсветили Останкинскую телебашню: на ней появились российский триколор и фраза "Спасибо, парни!".

Российские футболисты обыграли сборную Кипра со счетом 5:0 в ответном матче отборочного турнира и досрочно квалифицировалась в финальную часть ЧЕ-2020.

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное в отборе ЧЕ-1996 национальной командой, которую тренировал Олег Романцев.

На данный момент команда Станислава Черчесова занимает 2-е место в группе I.

Чемпионат Европы по футболу пройдет летом следующего года в 11 странах.

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