"Спасибо, парни!": в Останкино поздравили российских футболистов

Российские футболисты обыграли сборную Кипра со счетом 5:0 в ответном матче отборочного турнира и досрочно квалифицировалась в финальную часть ЧЕ-2020.
Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное в отборе ЧЕ-1996 национальной командой, которую тренировал Олег Романцев.
На данный момент команда Станислава Черчесова занимает 2-е место в группе I.
Чемпионат Европы по футболу пройдет летом следующего года в 11 странах.
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