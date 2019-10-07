Ампар рассказал, как спасти абхазский футбол

Рафаэль Ампар считает, что нужно искать возможные выходы из кризисной ситуации, сложившейся на сегодняшний день, чтобы у молодежи была возможность заниматься спортом.

"Нужен план развития футбола хотя бы на ближайшие 10-15 лет, план того, над чем надо серьезно поработать, чтобы у наших юношей и подростков был стимул заниматься футболом. Кризисная ситуация часто наблюдается у футболистов после 16-летнего возраста. До этого дети с удовольствием занимаются футболом. Надо подумать, как сделать, чтобы наши дети не бросали футбол. Что касается взрослого футбола, то хотят или не хотят главы администраций районов, а также районные и городские собрания, они должны более глубоко вникнуть в проблему футбола в своем регионе. Если же они не хотят иметь взрослую команду, то они должны вкладывать средства в развитие детей хотя бы до 17-18 лет", - отметил Ампар.

Рафаэль Ампар считает, что Абхазия, с учетом реального состояния дел, может проводить чемпионат с восемью взрослыми футбольными командами.

"Сорок процентов финансовых средств, необходимых для функционирования команд, должны искать их руководители. Это уже могут быть средства спонсоров, личные заработки. Но это уже легче, если бы администрация района смогла процентов на шестьдесят взять на себя расходы каждой команды", - сказал Ампар.

25 сентября Федерация футбола Абхазии объявила о том, что начало очередного 27-го чемпионата и Кубка страны перенесены на весну 2020 года, причина в том, что количество команд, готовых принять в них участие, сократилось до четырех.

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