Aurus в сопровождении всадников: визит Путина в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин находится в Саудовской Аравии с государственным визитом. Это его первая поездка в королевство с 2007 года.

Владимир Путин прибыл в аэропорт Эр-Рияда на правительственном самолете, его встречали принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Из самолета российский лидер сел в свой лимузин Aurus и отправился в сопровождении мотокортежа в Королевский дворцовый комплекс. Уже на приближении к дворцу мотоциклистов сменили королевские всадники. Лимузин Путина приехал на встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в сопровождении всадников.

В королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из представителей саудовского двора, ожидающих рукопожатия с российским лидером.

После беседы с саудовскими властями Путин рассказал, что переговоры прошли конструктивно и были направлены на расширение торговых связей. Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ.

По итогам состоявшихся переговоров Путина и Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда стороны подписали более двух десятков документов.

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