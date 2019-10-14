Долгов: визит Путина в Саудовскую Аравию может повлиять на сирийский конфликт

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение, о чем могут договориться президент России Путин и саудовский король.

Президент России вновь приезжает в Саудовскую Аравию по приглашению короля. Предыдущий официальный визит Владимира Путина в Эр-Рияд состоялся в феврале 2007-го. Но именно за последние годы, как подчеркнула саудовская сторона, отношения стран вышли на новые горизонты. Нынешние переговоры могут обеспечить торговые соглашения на миллиарды долларов.

Борис Долгов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что если будут достигнуты положительные результаты в результате визита российского президента в Саудовскую Аравию, то они позитивно повлияют на ситуацию в регионе.

"Сегодня начинается визит российского президента в Саудовскую Аравию, затем в ОАЭ. Это важное событие и для двусторонних отношений России с этими странами, и для региона как такового. Этот визит и переговоры будут касаться двусторонних отношений, заключения новых контрактов, речь, скорее всего, будет идти о заключении контрактов в сфере топливно-энергетического комплекса России. Известно, что Саудовская Аравия одна из основных нефтедобывающих стран. Возможно, будут затронуты темы и военно-технического сотрудничества. Эти контракты и встреча будут влиять на ситуацию в регионе. Интересы России и Саудовской Аравии в регионе в глобальном плане совпадают – установление стабильности, завершение конфликтов в регионе, это и сирийский конфликт. Но по определенным аспектам есть разногласия между Саудовской Аравией и Россией в плане урегулирования сирийского конфликта, хотя общий мейнстрим интересов двух стран, а это политическое решение сирийского кризиса, совпадает", - отметил Долгов.

Во вторник, 15 октября, планируется государственный визит Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. "После переговоров в узком и широком форматах Путин и (президент ОАЭ Халифа́ ибн Заид Аль) Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов, то есть программа примерно повторяет визит в Саудовскую Аравию", — рассказал Ушаков. По его данным, товарооборот в прошлом году увеличился на 3,6 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов.

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