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НАТО наращивает силы в Европе: кадры прибытия военной техники в Нидерланды

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© Видео RUPTLY

Военная техника НАТО прибыла в понедельник, 14 октября, в город Флиссинген, Нидерланды, в рамках инициативы Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Из города Флиссинген контингент, включающий танки, направится в Германию.

Солдаты НАТО в Латвии
© Flickr / The U.S. Army
В ожидании удара: НАТО готовится к нападению России

Операция НАТО Atlantic Resolve была начата после событий на Украине в 2014 году. В рамках инициативы тысячи военнослужащих и единиц боевой техники были переброшены на территории Восточной Европы и Балтии.

Цель операции – противостояние мифической российской угрозе, которой страны – участницы альянса запугивают своих граждан не первый год, несмотря на многократные заявления России о том, что она не заинтересована в нагнетании конфронтации с НАТО и не собирается нападать на членов альянса.

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Теги:
Нидерланды, НАТО


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