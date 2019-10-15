НАТО наращивает силы в Европе: кадры прибытия военной техники в Нидерланды

Из города Флиссинген контингент, включающий танки, направится в Германию.

Операция НАТО Atlantic Resolve была начата после событий на Украине в 2014 году. В рамках инициативы тысячи военнослужащих и единиц боевой техники были переброшены на территории Восточной Европы и Балтии.

Цель операции – противостояние мифической российской угрозе, которой страны – участницы альянса запугивают своих граждан не первый год, несмотря на многократные заявления России о том, что она не заинтересована в нагнетании конфронтации с НАТО и не собирается нападать на членов альянса.

Читайте также: