Забрать за 30 секунд: в США произошло самое быстрое ограбление картинной галереи

Произведения великого испанского живописца не первый раз соблазняют "любителей" искусства. В 2012 году неизвестные украли картину Дали "Дон Хуан Тенорио" стоимостью 150 тысяч долларов. Через неделю ее вернули по почте с фиктивного адреса в Европе.

Но на этот раз грабитель удивиться пришлось всем. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек в спортивной одежде спокойно заходит в галерею и потом так же, не торопясь, покидает ее уже с гравюрой Дали в руках. Вся кража заняла у него 32 секунды.

Сотрудники галереи рассказали, что экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом и замком, но в момент кражи их почему-то не оказалось. Предполагается, что у похитителя была сообщница — женщина, которая стояла у входа в галерею.

Размер гравюры составляет примерно 50 на 60 сантиметров. Она оценивается в 20 тысяч долларов. Директор галереи рассказала, что цветной офорт был одним из центральных экспонатов специальной выставки, посвященной Дали.

Несколько экземпляров гравюры «Жираф в огне» Дали сделал в 1966-1967 годах. Все они пронумерованы, и продать их на открытом рынке невозможно. Гравюры основаны на образах одноименной картины, которую художник написал в конце 1930-х годов.

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