Не стесняясь свидетелей: кадры кражи работы Бэнкси в Париже

Граффити, приписываемое британскому стрит-арт художнику Бэнкси, было украдено около центра Помпиду в Париже в ночь на понедельник.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Видео с кражей работы Бэнкси около центра Помпиду в Париже появилось на сайте BFMTV.

Видео записала жительница соседнего дома, которая проснулась из-за шума, доносившегося с улицы. На кадрах хорошо видно человека в желтом жилете, все прохожие его, по всей видимости, приняли за работника городских служб. Он что-то делал с дорожным знаком, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться.

Рисунок был сделан в 2018 году на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто. На граффити изображена крыса - культовый персонаж работ Бэнкси.

По факту кражи французская полиция начала расследование.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 26 Июн 2018 в 7:00 PDT

Это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан".

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