Не стесняясь свидетелей: кадры кражи работы Бэнкси в Париже

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Видео с кражей работы Бэнкси около центра Помпиду в Париже появилось на сайте BFMTV.
Видео записала жительница соседнего дома, которая проснулась из-за шума, доносившегося с улицы. На кадрах хорошо видно человека в желтом жилете, все прохожие его, по всей видимости, приняли за работника городских служб. Он что-то делал с дорожным знаком, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться.
Рисунок был сделан в 2018 году на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто. На граффити изображена крыса - культовый персонаж работ Бэнкси.
Detail of the new Banksy in Paris at Centre Pompidou. #banksy #centrepompidou #paris #art #contemporaryart #streetart #urbanart #stencil pic.twitter.com/2Zoej9QycJ— Print Them All (@PrintThemAll) 27 июня 2018 г.
По факту кражи французская полиция начала расследование.
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Это не первый случай кражи граффити Бэнкси в Париже. В январе неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан".
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