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Как ребенок: мимишное видео с детенышем панды

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© YouTube/Aquarium Berlin
Sputnik Абхазия

Маленькие детеныши панды, рожденные в сентября в Берлинском зоопарке, уже значительно подросли. Сотрудники зоопарка выкладывают в Сеть умилительные видео.

В сентябре в Берлинском зоопарке панда Мэнь-Мэнь (Meng Meng) стала матерью, родив двойню крохотных детенышей. Это первый случай рождения этих редких охраняемых зверей на территории Германии. Отец семейства – девятилетний самец Цзяо Цин (Jiao Qin). 

Новорожденные панды вовсе не похожи на пушистых черно-белых взрослых мишек. Детеныши – крохотные, покрытые тонким белым пушком, с необычно длинными хвостиками, они весят всего около 100 граммов. На фоне огромной Мэнь-Мэнь и ее густого меха можно даже не заметить розовые комочки. 

До четырех лет маленькие панды будут расти в Берлинском зоопарке рядом с мамой, затем они переедут в Китай. Дело в том, что панды признаны национальным достоянием КНР, и все новорожденные детеныши черно-белых мишек официально считаются ее собственностью.

Размножаются панды довольно неохотно, именно поэтому рождение двух детенышей стало радостной вестью. По данным WWF, сейчас всемирная популяция панд насчитывает 1864 особи, хотя в конце 1970-х в мире оставалось не больше 1000 этих животных. 

Сейчас маленькие панды уже открыли глазки и изучают мир. Они весят уже около двух килограммов и выросли до 30 сантиметров.

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