18:34 28 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR70.84
Поиск
Видео

"Япония наша": российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА
Sputnik Абхазия

Российский кайтсерфер Евгений Новожеев рискнул пересечь пролив Лаперуза в одиночку, полагаясь только на ветер, кайт, доску и опыт.

Евгению Новожееву удалось на остатках циклона Хагибис установить новый мировой рекорд. От мыса Крильон до порта Вакканай спортсмен прошел 53 километра за два часа 56 минут.

Евгений – легенда российского кайтсерфинга: первопроходец Берингова пролива и четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу.

Кайтсерфинг - экстремальный вид спорта, при котором спортсмен управляет доской с помощью воздушного змея - кайта.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Это Африка: жаркая неделя моды в Нигерии
"Япония наша": российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза
Хурма
Говорит и показывает хурма


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться