"Япония наша": российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза

Евгению Новожееву удалось на остатках циклона Хагибис установить новый мировой рекорд. От мыса Крильон до порта Вакканай спортсмен прошел 53 километра за два часа 56 минут.
Евгений – легенда российского кайтсерфинга: первопроходец Берингова пролива и четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу.
Кайтсерфинг - экстремальный вид спорта, при котором спортсмен управляет доской с помощью воздушного змея - кайта.
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