01:10 31 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.01
Поиск
Видео

Нет "звездным войнам": страны СНГ призывают не допустить космической гонки вооружений

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
NASA/ Международная космическая станция/ U.S. Air Force via AP/ AP Photo / John Raoux
Sputnik Абхазия

Вероятность военного конфликта в космосе действительно возросла – после решения президента США Дональда Трампа создать космические войска. Насколько велика угроза – смотрите в видео.

Представители стран СНГ в ООН выразили озабоченность растущей угрозой военного конфликта в космосе и призвали не допустить новой гонки вооружений. Об этом говорится в заявлении государств, озвученном в Первом комитете ГА ООН.

"Я хотел бы зачитать заявление от имени Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал заявление замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, страны СНГ отмечают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
Нет звездным войнам: страны СНГ призывают не допустить космической гонки вооружений
Нет "звездным войнам": страны СНГ призывают не допустить космической гонки вооружений
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться