Нет "звездным войнам": страны СНГ призывают не допустить космической гонки вооружений

Вероятность военного конфликта в космосе действительно возросла – после решения президента США Дональда Трампа создать космические войска. Насколько велика угроза – смотрите в видео.

Представители стран СНГ в ООН выразили озабоченность растущей угрозой военного конфликта в космосе и призвали не допустить новой гонки вооружений. Об этом говорится в заявлении государств, озвученном в Первом комитете ГА ООН.

"Я хотел бы зачитать заявление от имени Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал заявление замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, страны СНГ отмечают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида мог бы предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности.

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