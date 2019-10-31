Поезд в огне: жертвами пожара в Пакиситане стали более 70 человек

По свидетельствам очевидцев, пламя охватило три вагона поезда, полностью их уничтожив, пострадали десятки человек.

Число жертв пожара в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана достигло 73 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Россия не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в поезде в Пакистане, сообщили РИА Новости в МИД.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди.

Как ранее сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, большая часть смертей связана с тем, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. По его оценкам, движение на железнодорожных путях после этой аварии будет восстановлено в ближайшие несколько часов.

Медики сообщили, что к настоящему времени опознана лишь часть погибших. У некоторых из жертв ожоги настолько сильны, что установить их личности не представляется возможным.

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