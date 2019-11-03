Под покровом ночи: как в Риге сносили памятник советским подводникам

Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован.
По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром.
По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам Балтики как раз не был запущен, о нем заботились общественники из местного объединения моряков.
В договоре Латвии с Россией о защите памятников не указан список защищенных объектов, также там нет пункта, в котором говорилось бы о восстановлении испорченных памятников. То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда.
Читайте также:
- Кремль ответил на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "советскую оккупацию"
- Обучение на русском языке в средней школе запретили в Латвии