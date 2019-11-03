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Под покровом ночи: как в Риге сносили памятник советским подводникам

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© Sputnik / Sergey Melkonov
Sputnik Абхазия

На месте весьма внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, на которой его, видимо, вывезли.

Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован.

По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром.

По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам Балтики как раз не был запущен, о нем заботились общественники из местного объединения моряков.

В договоре Латвии с Россией о защите памятников не указан список защищенных объектов, также там нет пункта, в котором говорилось бы о восстановлении испорченных памятников. То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда.

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Теги:
советские солдаты, Латвия, Рига


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