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Может, хватит: второй объект из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

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© Видео CBC
Sputnik Абхазия

Полиция и противопожарные службы префектуры Гифу начали расследование пожара, уничтожившего две небольшие постройки в знаменитом селе Сиракава, которое занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей особой школы зодчества "гассё-дзукури".

В японской деревне Сиракава, внесенной в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, произошел пожар.

В деревне находятся памятники традиционного зодчества ― дома с соломенными крышами в стиле гассе-дзукури, построенные сотни лет назад. По словам властей, пожар нанес незначительный ущерб и в данный момент потушен. Причина пожара и точное число пострадавших зданий не сообщается.

На кадрах видно, как пожарные тушат здание неподалеку от одного из домов гассе-дзукури. Сгоревшее здание не представляет ценности, а памятник архитектуры на видео не затронут огнем.

Это уже второй пожар в японском объекте культурного наследия ЮНЕСКО за последние несколько дней. На прошлой неделе в японской провинции Окинава огонь охватил замок Сюри, построенный около 500 лет назад в качестве резиденции правителя государства Рюкю. У замка полностью выгорел главный зал и одной из зданий комплекса. Глава японского правительства Есихидэ Суга пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы восстановить памятник.

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Теги:
ЮНЕСКО


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