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Император Японии Нарухито

Новый император Японии вступил на престол

© РИА Новости . Иван Захарченко
В мире
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Sputnik Абхазия

Церемонии по поводу восхождения на престол императора последний раз проходили в Японии 30 лет назад, когда императором стал отец нынешнего правителя.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Новый император Японии Нарухито в присутствии 2000 гостей объявил о своем восшествии на престол. Трансляцию церемонии передавали все телеканалы страны.

"Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества", - сказал император Нарухито.

Церемонии по поводу восхождения на престол начались с древнего ритуала: император поставил в известность богиню Солнца о своем новом статусе. Нарухито вошел в святилище верховного божества синтоистов Касикодоро. Он был облачен в белоснежные одежды. Перед ним подданные несли особенный меч. Считается, что это оружие богиня Солнца вручила первому императору Японии. 

Шествие замыкали люди, несущие магатаму — императорскую яшму. Летописи гласят, что это украшение когда-то носила богиня Солнца Аматэрасу Омиками.

В храме император Нарухито объявил богам синтоистского пантеона о своем восшествии на престол.

"От имени народа приветствуем императора как символ государства Япония и японского народа во благо мирного и блестящего будущего исполненной гордости Японии, к которой бы тянулись людские сердца. Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления", - в приветственном слове сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

После окончания речи он троекратно прокричал "бандзай", что означает "10 тысяч лет" - японский аналог "многия лета", это было подхвачено гостями церемонии.

Церемония провозглашения императора является одной из центральных в цикле, связанном с восшествием его на престол. Церемония проходила в присутствии 2000 гостей, из которых 400 – главы и представители иностранных государств.

Новый император Нарухито стал монархом 1 мая после того, как накануне его отец – ныне Почетный император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. Тогда ему были символически переданы императорские регалии меч Кусанаги-но-цуруги, яшма магатама, а также Императорская печать и печать Государства Япония. Императорские регалии находились у трона во время церемонии провозглашения.

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