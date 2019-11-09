С поличным: в Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Итак, сегодня у нас широко известный в узких кругах рецидивист - кошка-закладчица. Вы только посмотрите на нее. На морде ни капли испуга, даже наоборот. Взгляд дерзкий, хитрый и наглый.
Недавно ее задержали в Татарстане, пыталась пронести партию гашиша на территорию исправительной колонии. Злоумышленники ухитрились дрессировать безобидных животных и использовать в своих целях.
Ну, а что? Плюсов-то много. Даже если кошку и ловят, то добиться от нее информации невозможно-она никого не сдаст. Да, и не посадишь ее. Очевидно.
На этот раз преступнице повезло, сотрудники милиции передали ее в приют, ее осмотрел ветеринар. Сейчас она находится на карантине, ее лечат, ставят прививки, стерилизуют, а после обещают пристроить в добрые руки. В приюте говорят, что она уже встала на путь исправления.
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