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С поличным: в Татарстане поймали кошку-наркокурьера

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Sputnik Абхазия

Сотрудники колонии № 10 в Татарстане поймали пытавшуюся проникнуть в учреждение кошку. Из надетого на животное ошейника они изъяли 12,85 грамма гашиша. При съемке ни одна кошка не пострадала.

Итак, сегодня у нас широко известный в узких кругах рецидивист - кошка-закладчица. Вы только посмотрите на нее. На морде ни капли испуга, даже наоборот. Взгляд дерзкий, хитрый и наглый.

Недавно ее задержали в Татарстане, пыталась пронести партию гашиша на территорию исправительной колонии. Злоумышленники ухитрились дрессировать безобидных животных и использовать в своих целях. 

Ну, а что? Плюсов-то много. Даже если кошку и ловят, то добиться от нее информации невозможно-она никого не сдаст. Да, и не посадишь ее. Очевидно.

На этот раз преступнице повезло, сотрудники милиции передали ее в приют, ее осмотрел ветеринар. Сейчас она находится на карантине, ее лечат, ставят прививки, стерилизуют, а после обещают пристроить в добрые руки. В приюте говорят, что она уже встала на путь исправления.

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Теги:
кошки, собаки


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