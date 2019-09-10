Нападение льва на антилопу: уникальные кадры из пробки собрали полтора миллиона просмотров

Львица устроила настоящую пробку на одной из африканских дорог, автомобилисты притормаживали, уступая дорогу "царице зверей", в то время как она величаво шествовала прямо по середине проезжей части.

В это время дорогу перебегали несколько антилоп куду. Увидев жертву, львица бросилась на куду на глазах у ошарашенных свидетелей.

Хищник буквально за минуту расправился с антилопой.

Большой куду, или антилопа куду - африканский вид антилоп из подсемейства быков.

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Львы, леопарды, а также крокодилы и гиеновые собаки являются естественными врагами куду. В Сомали, Эфиопии и Судане существование этого вида антилоп поставлено под угрозу, на востоке и юге континента их популяция распространена шире, но и здесь эти животные страдают не только от хищников, но и вырубки лесов и браконьерства.

От нападения антилопы куду имеют обыкновение спасаться бегством, развивая большую скорость, кроме того, они способны перепрыгивать препятствия до трех метров высотой и африканские фермеры порой встречают их на своих участках.

Продолжительность жизни куду в дикой природе семь-восемь лет, в неволе они могут жить до 23 лет.

Видео представлено Лианой и Цандером Бирманом и Николь Тобиас.

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