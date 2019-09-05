Не робкого десятка: домашняя курица вступила в битву с орлом и спасла цыплят

Никто из членов куриного семейства не пострадал, а удивленный и раздосадованный орел остался без обеда.

Обычная домашняя курица не испугалась атаки орла, который хотел напасть на ее цыплят. Смотрите очередной ролик из цикла Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения".

На кадрах видно, как отважная мать не только сумела защитить свое потомство от хищника, но и буквально обратила того в бегство.

Орлы – крупные хищные птицы семейства ястребиных. Длина их тела достигает 90 см, а размах крыльев - до двух с половиной метров, у этих птиц мощные ноги, а также очень прочный клюв, хищник обладает острым зрением.

Куры – это птицы семейства фазановых, самая многочисленная и распространенная домашняя птица. Летают куры плохо и недалеко.

Птицы, которые улетают на зимовку в теплые края, обладают обтекаемым телом и широкими, сильными крыльями со специфическим оперением. Курам же перелеты на дальние расстояние не свойственны, к тому же домашние куры, особенно мясные их породы, специально были выведены таким образом, чтобы достичь максимально возможной массы тела, что также не способствует полетам.

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