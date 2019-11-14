Тяните звук: мастер-класс камерного оркестра Московской консерватории в Абхазии

Мастер-класс главного дирижера камерного оркестра Московской консерватории для учеников Сухумского государственного музыкального училища прошел в Абхазской государственной филармонии 14 ноября. Чтобы показать свои навыки пения ученики Сухумского государственного музучилища спели известную композицию "Silent Night", солировал эстрадный певец, воспитанник училища Нарсоу Абухба.

Главный дирижер камерного оркестра Московской консерватории Александр Соловьев похвалил юных артистов и отметил, что их исполнение было очень "атмосферным". Но были и замечания. По мнению дирижера, артисты во время выступления были слишком зажаты, что не способствует их контакту со зрителями. Соловьев объяснил, что на сцене не стоит скрещивать руки, нужно чувствовать себя максимально расслаблено.

Пение должно быть, как течение реки – плавным и безо всяких преград, поэтому ноты стоит мягко растягивать и не приостанавливать дыхание, объяснил Соловьев.

По словам Соловьева, ученики Сухумского музучилища легко восприняли замечания и быстро усвоили новые знания.

"После таких встреч у кого-то из ребят может зажечься дополнительное желание развиваться в этом направлении. Самое главное, что ребята очень отзывчивые и легко воспринимают материал. Главное уметь слушать. Если человек может воспринять информацию, значит он сможет ее впоследствии переварить и на новом этапе развиваться профессионально", - отметил он.

Отдельный мастер-класс был проведен для солиста Нарсоуа Абухба. Педагог Московской консерватории Тарас Ясенков рассказал артисту, как правильно держать дыхание во время исполнения композиции.

Мастер-класс главного дирижера камерного оркестра Московской консерватории Александра Соловьева состоялся в рамках программы Первого международного хорового фестиваля "Шьардаамта", который проходит в Абхазии с 11 по 14 ноября.

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