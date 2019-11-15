Дачный раритет: документы Брежнева ушли с молотка за полтора миллиона рублей

Водительское удостоверение советского руководителя, генсека компартии СССР Леонида Брежнева продано в России на аукционе.

Водительские права генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали во время торгов аукционного дома "Литфонд".

Раритетные экспонаты были выставлены на сегодняшний аукцион. Кроме водительской карточки Леонида Ильича продавался и талон предупреждений - раньше инспекторы ГАИ ставили в нем проколы у нарушителей. Разумеется, никаких дыр в правах Брежнева нет.

Примечательно, что водительское удостоверение генсеку подарил глава МВД Николай Щелоков. Права позволяли Брежневу управлять всеми видами транспорта, в том числе и общественного. Документ хранился на даче генсека, и только после распада СССР обрел нового владельца и попал на рынок.

Стартовая цена на права и талон составляла 1 500 000 рублей. Купили же их на 50 тысяч рублей дороже — за 1 550 000 рублей.

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