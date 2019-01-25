Портреты Ленина в исполнении Уорхола ушли с молотка в Лондоне

Также на аукционе были проданы картины Уорхола "Бетховен" (1987) и "Бунтарь без причины" (1985).

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Портреты Владимира Ленина, написанные американским художником Энди Уорхолом в 1987 году, были проданы на лондонском аукционе Phillips за 81 тысячу и 60 тысяч фунтов стерлингов соответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукционного дома.

Портреты "Красный Ленин" и "Ленин", ушедшие с молотка в четверг, ощутимо превысили предварительную оценочную стоимость. Оба портрета Ленина были написаны незадолго до смерти художника.

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На аукционе также были проданы работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Дэмиена Херста и Бэнкси. Дороже всего на аукционе был продан набор из 10 цветных аппликаций японской художницы Яеи Кусамы, он обошелся покупателю в 200 тысяч фунтов стерлингов.

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