Олимпийский стандарт: как в Сухуме восстанавливают бассейн

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году, но со времен Отечественной войны народа Абхазии он не функционирует.

Строительство сухумского бассейна началось в 1968 году, открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Бассейн соответствует всем международным стандартам, его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Трибуны могут вместить 360 зрителей.

В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2008 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест". По заключенному договору, новый хозяин получил в аренду, помимо пищеблока, и бассейн, который он должен был сдать в эксплуатацию в 2011 году, но у фирмы возникли финансовые проблемы.

Прилегающий к бассейну пищеблок является частью спорткомплекса, и сейчас он известен всем как гостиница-кафе "Дэм". Сейчас именно выручка от гостиницы и покрывает расходы на восстановление бассейна, которое обойдется в 20 миллионов рублей.

За почти 11 лет фирме поэтапно удалось провести демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы на помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна. Сейчас строители проводят отделочные работы, продолжают ремонт душевых и раздевалок, восстанавливают трибуны и укрепляют дно бассейна.

Ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года. Бассейн, глубиною в 2,25 метра и длиной в 50 метров будет работать круглый год. До 16:00 вход в него будет бесплатным, здесь смогут заниматься спортсмены и люди, которым плавание доктор прописал. Вечером поплавать можно будет только за деньги, а частные посетители смогут приобрести и абонемент.

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