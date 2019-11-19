В России показали новейшие системы по борьбе с беспилотниками

На Dubai Air Show 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах российская компания показала новейшие системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

На выставке Dubai Air Show 2019 госкорпорация "Автоматика" представила перспективные разработки по обнаружению и противодействию беспилотным летательным аппаратам (система антидрон).

"Сейчас эта система очень актуальна, потому что участились террористические атаки, военные противодействия, шпионаж с помощью дронов", - сказал заместитель руководителя Департамента АО концерн "Автоматика" Борис Черноярский.

Он уточнил, что компания разрабатывает систему более двух лет.

В линейке представлены малые, ручные комплексы, средние, мобильные и тяжелые большие комплексы, которые обнаруживают и противодействуют беспилотникам на расстоянии до 30 километров.

"Принцип работы на малых комплексах - это заградительные помехи, помехи по каналам взаимодействия, навигации и передачи информации - полностью глушат беспилотники. На больших комплексах - это прицельные помехи, по частоте подобные конкретному беспилотнику", - отметил Черноярский.

Заместитель руководителя "Автоматики" добавил, что системы могут работать в аэропорту, промпредприятиях и гражданских объектах.

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