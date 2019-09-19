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Разведка дроном: российские военные в Абхазии "научили" беспилотники снимать в непогоду

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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В учениях российских военнослужащих в Абхазии приняли участие около тысячи человек, было задействовано более трехсот единиц военной техники.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели учения на полигоне Цабал с применением
беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По сценарию учений, военнослужащие провели "разведку огневых позиций условного противника в критических условиях". При плохой видимости, сильном ветре до десяти метров в секунду и влажности воздуха свыше 70 процентов они при помощи беспилотников вели фото- и видеосъемки огневых позиций и строений условного противника.

Отмечается, что полеты беспилотников производились на максимальных высотах до двух километров. Полученная информация о местоположении войск и объектов условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности, говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в плановых недельных учениях приняли участие около тысячи военнослужащих, задействовано более трехсот единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и машины связи на базе бронетранспортеров БТР-80.

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Теги:
Абхазия, ЮВО


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