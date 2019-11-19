Трагедия в Пензе: машина с людьми провалилась в яму с кипятком

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. В результате инцидента погибли два человека.

Утром 19 ноября из-за обвала асфальта на парковке в городе Пенза под землю провалилась "Лада Ларгус". Два человека, ехавшие в машине, оказались в яме с кипятком и погибли на месте. Погибшим мужчинам было 53 и 49 лет.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, будет грозить до четырех лет заключения, уточнили в областном управлении СК России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил это расследование на контроль в центральном аппарате.

По предварительным данным, провал в земле произошел из-за прорыва теплотрассы.

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