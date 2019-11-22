"Ну не люблю я тебя!": ужасы безответной любви собаки к коту

В сети появилось видео про очень спокойного кота, которого терзает за хвост собака. Совершенно невозмутимо джентльмен, судя по породе, из Англии, терпит провокационные действия своей соседки, не выказывая никаких эмоций. А ведь как все хорошо начиналось...
Так получилось, что собачка влюбилась. Да, именно в кота. Попытки собачки привлечь внимание любимого успеха не принесли.
А попытки были и неоднократные.
Вначале - классика, методом нахождения пути в сердце через желудок. Но тщетно. Ну не любит кот замусоленные кости.
Затем букетный период, но тоже без особого успеха. Сезон не тот. Валериана не растет, а другие растения ему не интересны.
Ситуация осложнялась тем, что маленькие собаки обладают повышенным обменом веществ, поэтому очень активны. А в нашем случае все это усиливалось чувством большой любви, поэтому попытки сближения повторялись ежедневно и много раз.
Британское спокойствие тоже не безгранично. Котик однажды не вытерпел и сказал, что не любит собаку. И никогда не полюбит.
После этого признания не выдержала уже собака. Таская за хвост бывшего возлюбленного, она задавала ему только один вопрос: "Ну, почему?".
Читайте также:
-
Он помылся и заговорил: видео с "нормальным" котом собрало миллион просмотров
-
Ненавижу докторишек: хитрый щенок притворился мертвым и собрал 10 миллионов просмотров