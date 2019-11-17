Ненавижу докторишек! Хитрый щенок притворился мертвым и собрал 10 миллионов просмотров

Все дело в том, что Лулу не только очень умен, но и просто ненавидит визиты к врачам. Чудеса актерского мастерства и небывалую сообразительность проявил щенок породы сиба-ину.
Он твердо решил: лучше быть мертвым, чем мучиться в кабинете ветеринара. Уловка почти удалась, но хозяева все-таки оказались хитрее, они вывели собаку из "комы", предложив нечто вкусненькое.
"Угощение - единственное, что может ее оживить!", - говорится в описании ролика, который разместили хозяева Лулу на Youtube.
Сиба-ину - это умные собаки родом из Японии. Генетические исследования доказали, что сиба-ину - одна из древнейших азиатских пород собак.
Предками Лулу были собаки, которых использовали для охоты на дичь, оленя и кабана и даже медведя.
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