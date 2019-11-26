17:37 26 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.02
  • EUR70.52
Поиск
Видео

Катастрофические разрушения: последствия землетрясения в Албании

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102888/91/1028889192.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191126/1028889289/Chislo-zhertv-rastet-posledstviya-zemletryaseniya-v-Albanii.html

В ночь на 26 ноября в Албании произошло землетрясение. Толчки ощущались в городах Тирана и Дуррес, которые оказались ближе всего к эпицентру.

В Республике Албания во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет. Поздно ночью в Адриатическом море в десяти километрах от албанского города Дуррес зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Затем отмечались еще около 15 подземных толчков меньшей силы.

Все это привело к масштабным разрушениям в стране, повреждению терминалов аэродрома "Мать Тереза" в Тиране и его закрытию, а также отмене обучения в школах. На данный момент известно о 13 погибших и cвыше 350 раненых.

В настоящее время к устранением последствий стихийного бедствия занимаются 1900 сотрудников полиции и пожарные службы.

Читайте также:

Теги:
Албания, землетрясение


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие бренды и яркие выступления: вручение премии American Music Awards 2019
албания
Катастрофические разрушения: последствия землетрясения в Албании
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться