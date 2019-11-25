Столтенберг о НАТО: единственный гарант безопасности в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений в преддверии встречи лидеров стран альянса, которая пройдет 3-4 декабря в британской столице.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс остается единственным гарантом европейской безопасности "на фоне российского военного усиления", передает РИА Новости.

Он также рассказал о том, что вопрос "единого подхода" к отношениям с Россией будет одной из тем саммита организации в Лондоне.

"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности, наши силы предотвращают конфликт и сохраняют мир", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО направляет прибалтийским странам "ясный сигнал" приверженности своим обязательствам "перед лицом российского военного усиления и модели дестабилизирующего поведения".

"Мы обсудим наше единство, наш единый подход к России на саммите в Лондоне", - сказал он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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