11:52 29 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.10
  • EUR70.57
Поиск
Видео

Восточный "кортеж": японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Министерство обороны РФ
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images//102890/49/1028904947.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191129/1028905123/Vostochnyy-kortezh-yaponskie-i-yuzhnokoreyskie-istrebiteli-soprovodili-rossiyskie-Tu-95MS.html

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Полет продлился более 10 часов, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Японии и Южной Кореи.

Самолеты могут нести несколько крылатых ракет с ядерной боеголовкой и почти незаметны для спутников слежения. Ту-95МС оставляют меньший тепловой след в сравнении с реактивными самолетами

Как отметили в министерстве обороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.

Читайте также:

Теги:
ВКС РФ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Цифровая елка Sputnik стала частью новогоднего убранства ГУМа
Важно для всего мира: о чем договорились лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться