Восточный "кортеж": японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Полет продлился более 10 часов, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Японии и Южной Кореи.

Самолеты могут нести несколько крылатых ракет с ядерной боеголовкой и почти незаметны для спутников слежения. Ту-95МС оставляют меньший тепловой след в сравнении с реактивными самолетами

Как отметили в министерстве обороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.

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