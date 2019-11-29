Восточный "кортеж": японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС

Полет продлился более 10 часов, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями ВВС Японии и Южной Кореи.
Самолеты могут нести несколько крылатых ракет с ядерной боеголовкой и почти незаметны для спутников слежения. Ту-95МС оставляют меньший тепловой след в сравнении с реактивными самолетами
Как отметили в министерстве обороны, полеты российской боевой авиации проходят строго в соответствии с международными правилами и без нарушений границ других государств.
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